O Sporting empatou em Braga e não parece um mau resultado em si. Mas, caricaturando, pode dizer-se que o Braga teve mais oportunidades nesta partida do que em todos jogos com o Sporting nas duas épocas anteriores, um sinal que pode originar alguma preocupação no treinador Rúben Amorim.



Porque o perfil da equipa não era esse e a força do conjunto não era marcar muitos golos (nesse aspeto, marcar três na Pedreira é muito positivo), era partir sempre de uma grande segurança defensiva.









