No fim, 61 mil espectadores a baterem palmas a todos. Bonito. Portugal ganhou naturalmente, mas não devia precisar da sorte - esta Hungria, sem os dois melhores jogadores, é bem inferior à equipa de 2016. Melhor a primeira parte da seleção de Fernando Santos, mas golos só nos 10 minutos finais. Com sorte: cruza Rafa, desvio num húngaro, aparece Raphael no meio e remata de pé esquerdo, a bola desvia em Orban e trai Gulacsi. Depois um pená...