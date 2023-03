Não podemos ter dois jogos seguidos a zero’, bela frase de Sérgio Conceição no final do jogo do passado domingo entre o Sp. Braga e o FC Porto. Mas houve outros zeros mais caros: 0-0 no Casa Pia, quase zero no Estoril (1-1 mas o penálti salvador caiu do céu aos 90 e tal minutos). E outros houve. De resto, nos últimos nove, só em três marcou mais do que um golo e os que ganhou foi pela margem mínima.









