Onze vitórias, dois empates e três derrotas é o balanço de Álvaro Pacheco no Vitória SC. Foi há quatro meses que substituiu Paulo Turra - um enorme erro -, que já tinha substituído Moreno Teixeira, o qual saíra por vontade própria por não ter conseguido apurar a equipa para a Liga Conferência. A um ponto do Braga, com o mesmo número de vitórias (12) e só mais uma derrota, o Vitória está num confortável quinto lugar, apresenta uma equipa muito portuguesa (11 dos 16 jogadores utilizados domingo na vitória em Vizela) e vários deles vindos das camadas jovens.









