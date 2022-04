O presidente Macron, em aperto eleitoral, irritou-se com um português. Carlos Tavares, CEO do grupo Stellantis, pode receber um prémio salarial de 19 milhões de euros. Escandaloso, gritou Macron. Será? Com a liderança de Tavares, a dona da Fiat, Peugeot, Opel, Maserati, e etc, passou da quase bancarrota a líder, com 13 mil milhões de euros de lucro.









