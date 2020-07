Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 14.07.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

O actualmente tão bem-pensante ‘New York Times’ passou a escrever a palavra "Negro" com maiúscula, quando designa os cidadãos afro-americanos.Porém, continuará a escrever a palavra "branco" com minúscula, como com minúscula escreve "hispânico", isto para falarmos das três maiores etnias da grande nação americana.