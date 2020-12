Vai chegar a revelação inconfundível. Na sua prudência, a candidata a PR, Marisa Matias, reserva o dia em que espantará a plebe. Para já, exibe com veemência e um sorriso, uma ideia: com as suas hostes ideológicas, os mais pobres terão riqueza e felicidade. Talvez não a vacina contra a covid-19, artefacto infelizmente capitalista, mas terão pazadas de generosa distribuição da riqueza, pontapeando os fundilhos das desigualdades.



A Ventura chamou vigarista e cobarde. Rezo para que os extremos não se toquem: Marisa revelará, em breve, em que países a sua receita ideológica criou terras de leite e mel. Os pobres têm direito a saber.

