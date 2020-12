As correntes do mal

Peço o favor de lerem ‘Vida e Destino’. É um romance de Vassili Grossman, destruído pelo KGB, e afinal recuperado em 1974.Centrado na batalha de Estalinegrado, em que os soldados soviéticos, sobre-humanos, derrotaram os nazis, o livro mostra em espelho o rosto abjecto e criminoso quer do nazismo, quer do comunismo.‘Guerra e Paz’ do século XX, ‘Vida e Destino’ é uma viagem convulsa pelos crematórios nazis, pelas purgas, deportações e gulags comunistas. Faz-nos estremecer e abre-nos o coração em piedade contra o sofrimento humano.Hoje, os radicais, direita e esquerda, são muito mais herdeiros dessas correntes de mal do que julgam.