Não me falem dos benefícios do confinamento, do tempo ganho em reflexão e silêncio. A reflexão foi sufocada pelo rumor surdo e cego do terramoto que aí vem. O silêncio foi de medo e capitulação. É preciso ‘desrendermo-nos’.

Que anos 20 vamos ter? Iguais à década homóloga do século XX, vingando-nos da seca afectiva nos prazeres, alguma orgia dos sentidos? Ou estão na esquina,...

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 24.03.2021, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para ler todos os Exclusivos CM durante o dia 24.03.2021 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Consulte a aplicação MBway no seu telemóvel e aceite a transacção ok Autorizo receber, por e-mail e/ou SMS ofertas e promoções especiais Cofina Media, S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Cofina. Envio de factura simplificada?

Para pagar apenas com o seu número de telemóvel, adira ao MBway Saiba mais sobre outros métodos de pagamento