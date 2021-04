A democracia falhou-nos. Os últimos 20 anos humilham-nos: há um interminável elenco de negócios torpes, o descalabro dantesco do BES, astúcias na PT, o poço do Novo Banco, as tristes armas de Tancos.Agora, a TAP, a Groundforce, as barragens da EDP. Houve um primeiro-ministro preso, escândalos com juízes, os remoques, do barrasco ao florentino, de um primeiro-ministro holandês e de uma ministra das finanças sueca.