Ícaro volta a cair dos céus aos trambolhões e não mais voará. É essa a vontade da presidente da câmara de Poitiers, em França. Ora vejam: dois aeroclubes em Poitiers ofereciam o baptismo do ar a crianças com deficiências.



A senhora presidente, do partido ecologista, cortou os apoios aos aeroclubes. Escreveu, impante: "Os aviões não devem fazer parte dos sonhos das crianças."