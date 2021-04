Futebol em condomínio

Mas a quem diabo lembrou cortar as pernas ao futebol fechando-o num condomínio que teria esparramada na fachada a frase "proibida a entrada"?



O mundo é feito de opostos. Ao lado da aberta generosidade de médicos sem fronteiras, ao lado do altruísmo de voluntários que acorrem a fogos, inundações e guerras, houve, há e haverá sempre o egoísmo dos que fecham, dos que trancam portas e interditam. Honra seja aos treinadores, Klopp e Guardiola, mas também aos jogadores e aos adeptos, por terem dito "não", preservando, no negócio que o futebol hoje já não pode deixar de ser, uma réstia da bruxuleante chama do prazer e da beleza do jogo.

Ver comentários