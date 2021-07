O país está a ser lavado. Não só as mãos, mas também a cara, o corpo, uma ensaboadela geral de investigação judicial, o duche de processos em julgamento. O país sairá, espera-se, limpinho, dando banho à corrupção, burlas, branqueamento de capitais de ex-banqueiros, ex-governantes, ex-administradores, ex-presidentes de clubes de futebol.Mas o odor que se evola desta trama, ou trampa, é acre e repugna. Convida a generalização fácil: é tudo a mesma m… E não é, nunca foi. Mesmo ao lado do lodo, crescem flores. Há sonhos, ideias, ambição legítima. Lave-se Portugal, mas não se deite fora a criança e o sonho com a suja água do banho.