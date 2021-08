E nós? Quantos homens deixámos para trás na Guiné, em Angola ou em Moçambique? Essa é a pergunta com que a visão da saída americana de Cabul nos espicaça e aflige.A vergonha é tanta que os combatentes americanos no Afeganistão se revoltam contra a sua administração. Trabalharam, lutaram, lado a lado com os seus tradutores, por exemplo, e agora vêem-nos abandonados e condenados a uma morte provável.