A retirada americana de Cabul rola como uma moeda atirada ao ar. Cai cara ou cai coroa? Seja cara ou coroa, esta é a moeda de um desastre irreparável."Cara" significa que a sandália talibã no pescoço do ex-polícia do mundo inspirará a jihad a pulverizar o planeta. A sofrida África subsariana, do Mali a Moçambique, a Ásia, das Filipinas à Indonésia, o braseiro do Médio Oriente, serão alvos de revigorados fanáticos islâmicos.