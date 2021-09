Mohamed Atta foi um dos 19 terroristas do 11 de Setembro. Estudou Arquitectura no Cairo. Em Hamburgo, formou-se com distinção em planeamento urbano. Tornou-se um islâmico radical e, na América, aprendeu a pilotar aviões, para matar.O brilho intelectual não esconde as tétricas sombras da sua vida. Na sua vida não há uma centelha de emoção ou empatia.