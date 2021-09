OPCP e o BE, mão estendida, estão para António Costa como mendigos para o manto da Rainha D. Isabel: esperam que do generoso regaço tombem pães e rosas. Chamemos a essa doce barriguinha o Estado social. Corre como um rio e as suas águas socorrem desempregados, velhos e meninos, doentes e estudantes. Não há ninguém, sãozinho da mente, que não queira essa solidariedade.