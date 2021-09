Confesso o conflito de interesses. Gosto muito de Francisco Pinto Balsemão e ele tem mimado estes meus anos, em que já não vou para novo, com uma risonha amizade.Gostamos de rir e recordar a beleza do mundo, em particular alguma humana beleza. Gostei muito de o ver, no lançamento do seu livro, feliz como um menino.