A Polícia Judiciária festejou 76 anos. Agora que na América se grita "defund the police", que é como quem diz, "desorçamentem a polícia", saúdo com vénia o aniversário. Quando eu era jovem e a ditadura nos atascava, os polícias eram para nós os reles "chuis", que víamos como espelho do regime.Agora, em democracia, as polícias portuguesas deram passos monumentais.