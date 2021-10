Enquanto a mão visível de Marcelo joga aos dados, assombrando Costa e Rio com eleições, o Orçamento do Estado de gorda despesa, em que o BE não estragou as delicadas unhas, tomba com fragor do dedo mindinho do PCP.Já as bocas dos militares assobiam o ministro Cravinho, ministro deles, e logo os pés dos patrões se arrastam para fora do salão da concertação social.