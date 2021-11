De que consenso será capaz Rui Rio? Depois de uma vitória com ingredientes homéricos, alguma justiça poética e uma ténue linha de vingança bem servida, poderá Rio apresentar ao país as reformas que se propõe efectuar se chegar ao poder?Rio tem de enfrentar um pedregulho de inércia: a estagnação do nosso crescimento, o gordíssimo endividamento, uma alarmante percepção da corrupção, uma saúde e uma justiça exangues.