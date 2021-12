O pavor da morte que as nossas sociedades estão a cultivar é uma combinação letal de cobardia com total ausência de sentido para a vida.Leio as mensagens de despedida dos resistentes alemães, católicos, protestantes, comunistas, condenados à morte por terem dito não a Hitler, num livro, "Sonda o Meu Coração no Meio da Noite", de que sou editor (e confesso o conflito de interesses).