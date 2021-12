Lembram-se do hula-hoop? Do arco que as meninas punham à cintura, dançando e gingando sem o deixar cair? António Costa é mestre do hula-hoop político: o arco roda-lhe nas ancas, tronco, mãos sem cair. Agora, arco no mindinho, Costa pede 50% mais um nas eleições e logo rodando o arco no pé, jura: não, nunca se porá o cenário dele viabilizar um governo de Rui Rio.