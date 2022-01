Um investigador japonês criou um ecrã de televisão com sabores. O ecrã tem uma gama diversificada de gostos. O espectador aproxima-se, lambe e encontra pelo menos dez sabores diferentes. Imagine-se um programa em que se vê um restaurante com estrelas Michelin: o espectador lambe o ecrã e delicia-se com o petisco longínquo.