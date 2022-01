A campanha deixa no ar um perfume de diferença. Melhor do que habitual. Os portugueses ouviram falar dos seus impostos e de reduções que podem alegrar-lhes os bolsos. Falou-se tanto de produtividade e aumento da riqueza nacional como de redistribuição: afinal, não é Nosso Senhor, como BE e PC fingem crer, que atira dinheiro do céu.