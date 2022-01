O equilibrista

Agora que Ventura se tornou mais chato que a potassa, o showbiz desta campanha foi salvo por António Costa. Sozinho, converteu-se numa tonitruante montanha-russa.Num dia, atroa o céu com uma exuberante e estridulosa maioria absoluta. E logo no dia seguinte, como um funâmbulo a caminhar sobre um arame esticado entre as Amoreiras de Lisboa e a Torre dos Clérigos do Porto, arranca ais e suspiros ao povo, a começar por uma extática Catarina, povo e Catarina fascinados com a sua abertura ao diálogo que, como o bacalhau, é com todos.