A covid-19 mata as cidades e desfinanciar a polícia mata cidadãos. Os Estados Unidos são a horrível prova disso. As baixas das cidades americanas estão desertas e sombrias. Escritórios a meio-gás, teletrabalho, compras online, reuniões zoom geram a catástrofe urbana: é uma paisagem desoladora.Pior, os presidentes de câmara que deram ouvidos ao clamor do Black Lives Matter para tirar dinheiro à polícia choram agora, amargos, o aumento de mortos por crime violento.