Há um medo dos anos 60 que nos regressa, finíssimo e insidioso, ao palato. Sabe a bomba atómica, esse pesadelo que pairou sobre a minha infância, no tempo de Kennedy e Khrushchev.Acredito: são remotas as hipóteses de mesmo um louco accionar uma guerra nuclear. Mas, como nos anos 60, as frentes de colisão entre a Rússia e o Ocidente alastram a todo o planeta.