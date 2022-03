Putin despertou a Europa da sua letargia. Estremunhada, a Europa respondeu ao assalto à Ucrânia com uma vaga de tímidas sanções. Depois, a Europa esfregou os olhos e as segundas sanções revelaram a vulnerabilidade de Putin: contem os ataques com medo da opinião pública, teme que os oligarcas estrebuchem e, ao contrário dos ucranianos, muitos russos, divididos, dizem-lhe não à guerra.