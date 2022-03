Ouve-se e ardem-nos as orelhas: pode ir aos 20% a subida de preços dos alimentos para o nosso almoço e jantar. É um anúncio sombrio.A culpa é da guerra bárbara de Putin. Quem pára a guerra? Mais do que na mão da América e da Europa, a solução pode estar na mão da China. Hoje, a China é um semi-aliado da Rússia e joga com um pau de dois bicos.