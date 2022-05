A democracia esvai-se, não sei se pelo ralo da cozinha, se pela sarjeta da rua. Em França, Le Pen e Mélenchon esvaziaram as clássicas direita e esquerda que eram o arroz e feijão da democracia.



Na América, Trump escaqueirou os republicanos e os activistas radicais farão o mesmo aos democratas. O episódio do Supremo dos EUA com a lei anti-aborto é incendiário.









Ver comentários