Não está ao alcance da minha cabeça europeia perceber a relação da mente americana com a posse e o uso de armas. Há dias, vergámo-nos ao nojo do massacre de miúdos e professores numa escola de Uvalde, no Texas.



O assassino levava nas mãos a espingarda semi-automática AR-15. Agora, teve lugar o Salão de Armas de Houston.









