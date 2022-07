O episódio do despacho, que meteu o rabo entre as pernas, de Pedro Nuno Santos seria curtido se o Governo fosse uma trupe cómica com a missão de nos divertir. Não é. Por isso, o episódio é prova de incompetência. Por respeito ao povo que serve, o ministro devia estar demitido.



E não digam que é maquiavélico e inteligente Costa ter agora o ministro bem agarrado sabe Deus por onde.









