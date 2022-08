Macron teve aquilo que se sabe no sítio que se sabe. Disse aos franceses que os esperam sacrifícios. Isto se querem viver em liberdade e se prezam os seus valores de vida. Há um preço a pagar. A encruzilhada de Portugal não é diferente da de França. A mesma guerra ameaçadora de Putin, pior dívida do Estado em percentagem, a igual ferocidade da inflação, uma ainda pior desertificação do interior.









