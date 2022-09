Não me lembro de uma tão clamorosa confissão de derrota como a de Putin. Abandonado cinicamente pela China, das mãos de Putin fulgiu a ameaça de guerra nuclear, relâmpago óbvio do bicho acossado. Do seu peito veio o ronco do trovão, ditando a mobilização à bruta de um milhão de soldados, terramoto interno que gerou fuga e caos nas fronteiras.









