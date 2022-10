O FMI projecta sombras sobre Portugal. É a guerra da Ucrânia, assolada pela barbárie putiniana, os custos de energia a roçar o delírio. A inflação, vírus à solta.



Mas o desalento português não é só conjuntural. Podemos entregar-nos ao jogo de culpas, atacar Costa, cilindrar Medina, desprezar a miséria intelectual do BE e do PCP e a demagogia bacoca do Chega, mas o real desalento é sentir na carne que no arco de Costa a Montenegro, esfera da governação, só há paliativos, só há receitas avulsas de mercearia.









