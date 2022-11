Qualquer acordo que se faça na Ucrânia e que não tenha por base mínima a saída do invasor russo dos territórios que ocupou após a agressão de Fevereiro não é um acordo de paz. Se a Europa, incomodada com as suas casas frias e a inflação, deixar passar um acordo dessa natureza, estará a meter no caixote do lixo o direito internacional e a aceitar que um Estado, que acaba de classificar como patrocinador do terrorismo, dite a sua própria lei, a lei da força.









