Eu, ateu me confesso: amo a Igreja e confrange-me a sua insensibilidade. Começo por um conselho aos bispos: devem, aqui e agora, dar prioridade às vítimas e à dor das vítimas de pedofilia. Rasguem as vestes e gritem cada palavra do Sermão da Montanha: “Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados.









