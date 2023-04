É verdade que as relações sexuais entre os humanos andam complicadas. Basta ver as notícias de assédio. Mas não se comparam com a vida sexual da tão mal-afamada viúva negra, aranha fêmea, que após se deliciar (supõe-se) com o acto, mata o macho, devorando-o. Caramba, não é tentador.



Agora, os investigadores de uma universidade chinesa descobriram uma espécie em que a aranha simula estar morta, morte a que os estudiosos chamaram catalepsia sexual.