Ao Chega, até as bochechas lhe incham com os irascíveis ventos da imigração. Ora, a imigração não tem de ser um ameaçador exclusivo do Chega.



O exemplo vem da América. Nos dois últimos anos e meio, os EUA acolheram 4 milhões de trabalhadores imigrantes. E só em 2022, 900 mil desses imigrantes ganharam a nacionalidade americana.









