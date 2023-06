O mundo da cultura devia ser glorioso. Não é: glorioso só o SLB! No mundo da cultura estampamo-nos muitas vezes contra fundamentalistas que fazem dos fanáticos religiosos umas Madres Teresas. Agora, com a Inteligência Artificial (IA), também eu ando em transe com a novidade: será a IA o terror ou a salvação?









Ver comentários