O nome é mítico: Potemkine. Eisenstein, ambíguo mago do cinema soviético, da revolta do couraçado Potemkine, fez um filme estandarte para gerações de revolucionários. Há 118 anos, os marujos do Potemkine revoltaram-se contra o czar do Império Russo e atacaram Odessa. A Rússia czarista tremeu. Cairia 12 anos depois.









Ver comentários