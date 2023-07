Portugal comemora o dia nacional levantando como estandarte um poeta. A França, amanhã, 14 de Julho, comemora o seu dia com o primeiro acto de uma revolução, a tomada da Bastilha. Mas amanhã as autoridades francesas soltaram um “para-lá-a-festa-pá” sombrio. As festas foram anuladas ou pelo menos reduzidas em muitas “mairies” francesas.









