A começar pelo Secretário-Geral das Nações Unidas, António Guterres, irracionalidade e manipulação tomaram conta dos discursos climáticos. Os alarmes de Guterres chocam com a "parte científica" do relatório do IPCC, a Bíblia do clima, como vários cientistas sublinham, sem que ninguém os ouça. Sim, o planeta vive uma fase de aquecimento: daí não decorre o prenúncio de catástrofe com que políticos, muita imprensa e activistas intimidam os jovens (sobretudo), congelando o pensamento plural.









