Ecos longínquos, mas ainda fétidos do salazarismo fazem com a que a palavra "negócios" tenha fama canalha em Portugal. Dizemos "negócios" e um perfume de corrupção, e traficância paira no ar. Mau perfume. E, no entanto, o comércio é o maior sinal de criação de paz, tal como os negócios são a grande arma das sociedades desenvolvidas, fonte de riqueza, de emprego, de elevador social para utilizar uma expressão parva.









