Sei que as pessoas esperam mais de mim do que fui capaz de demonstrar até agora." No meio da bem montada coreografia do Congresso, esta frase de Luís Montenegro resgata-o das infelizes declarações após o aparatoso espalhanço de Costa. A frase foi dita com uma emoção que sublinha a sinceridade. É um bom recomeço.









Ver comentários