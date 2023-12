Quem não se lembra do bigodinho à Hitler garatujado nas fotografias de Merkel? Depois, quando os monstros do sono da razão, que um dia Goya pintou, se foram embora, descobriu-se o lado angélico dela, ícone de santidade para quem antes a vituperava. Eis o problema da demonização.



Esse, como se diria em angolês, "é um problema que estamos com ele, camaradas".









