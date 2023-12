Se Luís Montenegro escreveu a Passos Coelho à espera de que ele fosse o seu Pai Natal, ó que rica desilusão. A porta do tribunal não é o trenó da Lapónia, nem Passos Coelho segurava nas mãos as rédeas das renas gentis.



Passos, com clareza meridiana, ajustou contas com o feroz passado atribuindo a demissão de António Costa à sua "indecência e má figura".









Ver comentários