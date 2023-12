É a minha última bica curta antes de 2024. Já vejo, lá ao fundo, desenhar-se a cara do novo ano. Se terminamos 2023 num túnel escuro, com os massacres em Israel e Gaza, com a guerra da Ucrânia e a escusa sombra das asas de Putin, para 2024 o que se anuncia não inspira alívio nem conforto. As asas de falcão de Donald Trump podem pô-lo outra vez na Casa Branca.









Ver comentários