Eis o que, para os 8 mil milhões de humanos do planeta Terra, 2024 será mesmo: o ano da Inteligência Artificial (IA). A luta pela hegemonia rasga o mundo ao meio. As três maiores tecnológicas são americanas, as três seguintes, chinesas. Cerca de 10 mil comunicações sobre IA foram da co-autoria de americanos e chineses.









